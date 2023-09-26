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Новости 10:45

WhatsApp* передумал запускать каналы в России после угроз блокировки

фото ЗакС политика WhatsApp* передумал запускать каналы в России после угроз блокировки

Мессенджер WhatsApp* не станет запускать в России сервис каналов WA Channels, сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на представителя компании Meta*, владеющей сервисом.

"Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время", — озвучило издание позицию американской компании.

По словам представителя Meta*, в ближайшие недели мессенджер предоставит своим пользователям возможность создания собственных каналов, однако России нововведение не коснется.

О возможности блокировки WhatsApp* на территории России в случае запуска публичных каналов заявляли в Роскомнадзоре и в Совете Федерации. В частности, сенатор Виктор Бондарев выражал "особую обеспокоенность" в связи с планами мессенджера выпустить обновление, связывая это с возможностью появления там новостных каналов с отличной от официальной точкой зрения на российскую власть и СВО.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: pixabay


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