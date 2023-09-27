В ЗакСе предложили популяризировать киберспорт

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили законопроект об изменении документа об основах политики в области физической культуры и спорта. Проект опубликован на сайте парламента.

По нему предлагается прописать в законе о физкультуре понятие "компьютерный спорт". Это "вид соревновательной деятельности" на основе компьютерных игр, "где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия для состязаний человека с человеком или команды с командой", - написано в документе.

Также проект закона предполагает дополнить основные цели политики Петербурга в области спорта новой целью - формированием у жителей города "устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям" компьютерным спортом. Также планируется массовое вовлечение молодежи в этот вид досуга, следует из законопроекта.

Авторы документа в материалах к нему отметили, что ранее Минспорта России тоже прописало определение компьютерного спорта, а еще в стране создана Федерация компьютерного спорта. Чтобы оставаться актуальными, надо и в петербургских нормах прописать принятую терминологию, считают парламентарии.

София Саттарова / Фото: Unsplash