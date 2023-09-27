Прокурор запросил 5 лет колонии художнику Павлу Крисевичу

Художнику Павлу Крисевичу запросили 5 лет колонии за акцию на Красной площади, об этом 27 сентября пишет Sota.vision*.

Прокурор, выступая в прениях на заседании Тверского суда Москвы, заявила, что вина художника полностью доказана, а своими действиями подсудимый выразил явное неуважение к обществу.

Место произошедшего, предмет, похожий на пистолет, отрицательная характеристика художника и неоднократные привлечения к административной ответственности стали, по мнению стороны обвинения, отягощающими факторами в деле.

Напомним, что в 2022 году Тверской суд Москвы назначил акционисту Крисевичу пять лет лишения свободы в колонии общего режима по статье о хулиганстве. Однако в июне 2023 года дело вернули в прокуратуру на дорасследование.

*Минюст внес "Sota.vision" в список иноагентов

Фото: Ника Самусик