Суд оставил обвиняемого в попытке поджога военкомата Балазейкина в СИЗО

Ленинградский областной суд снова отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО обвиняемого в попытке поджога военкомата в Кировске 17-летнего Егора Балазейкина, об этом 28 сентября пишет SOTAvision*.

Балазейкин был задержан в конце февраля 2023 года неподалеку от военкомата, дверь которого пытались поджечь. Дело квалифицировано по статье "Террористический акт" (ст. 205 УК РФ).

В августе и сентябре медики обнаружили у молодого человека различные проблемы со здоровьем: прогрессирующий фиброз печени, ухудшение зрения и прошедшая операция на пальце ноги.

*Минюст внес SOTAvision в реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.ру