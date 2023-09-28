ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:16

Суд оставил обвиняемого в попытке поджога военкомата Балазейкина в СИЗО

фото ЗакС политика Суд оставил обвиняемого в попытке поджога военкомата Балазейкина в СИЗО

Ленинградский областной суд снова отклонил апелляцию защиты и оставил в СИЗО обвиняемого в попытке поджога военкомата в Кировске 17-летнего Егора Балазейкина, об этом 28 сентября пишет SOTAvision*.

Балазейкин был задержан в конце февраля 2023 года неподалеку от военкомата, дверь которого пытались поджечь. Дело квалифицировано по статье "Террористический акт" (ст. 205 УК РФ).

В августе и сентябре медики обнаружили у молодого человека различные проблемы со здоровьем: прогрессирующий фиброз печени, ухудшение зрения и прошедшая операция на пальце ноги.

*Минюст внес SOTAvision в реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама