Верховный суд Коми утвердил приговор ухтинцу за порчу баннера с Z-символикой и ложном сообщении о теракте

Верховный суд республики Коми утвердил вынесенный ранее приговор жителю Ухты Владиславу Кравалю, сообщила 29 сентября Sota*. В июне суд в Ухте приговорил его к шести годам и трем месяцам колонии, признал виновным в ложном сообщении о готовящемся теракте (ч. 3 ст. 207 УК РФ) и в акте вандализма (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Как сообщило издание, апелляционная жалоба на приговор была оставлена без изменений.

В вину Кравалю ставили порчу баннера с Z-символикой и звонки с заведомо ложными сообщениями о готовящихся терактах в военкоматах, расположенных в нескольких населенных пунктах на территории Коми. Испорченный баннер висел на здании местного дворца культуры. Суд пришел к выводу, что Краваль написал на нем нецензурный слоган, нанесенный ущерб оценили в 26,5 тысячи рублей.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру