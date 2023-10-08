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Новости 14:39

Бывшего защитника Шиеса обвинили в дискредитации армии

фото ЗакС политика Бывшего защитника Шиеса обвинили в дискредитации армии

Бывшему депутату Каргопольского округа в Архангельской области и защитнику Шиеса Радику Аднобаеву предъявлено обвинение в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ), сообщила 7 октября Sota*. Как уточнило издание, активисту вменяют в вину публикацию семи постов во "ВКонтакте".

Посты были опубликованы в соцсети осенью прошлого года и в феврале 2023 года. В 2022 году Аднобаев был оштрафован за пацифистский пикет.

В конце сентября силовики провели обыски в рамках возбужденного уголовного дела на рабочем месте и в жилье бывшего мундепа. У него изъяли компьютерную и электронную технику, 28 сентября суд запретил ему пользоваться средствами связи и выходить из дома по ночам.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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