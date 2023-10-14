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На месте демонтированного "крылатого гения" у здания СПбГУ появился венок

фото ЗакС политика На месте демонтированного "крылатого гения" у здания СПбГУ появился венок

Активисты возложили венок к постаменту возле главного здания СПбГУ, на котором раньше находился памятник так называемому крылатому гению. Участники акции возле здания Двенадцати коллегий объяснили ее смысл изданию DOXA.

"Мы видим лишь разрушение СПбГУ, каким мы его привыкли видеть. Нового, "уваровского" университета, православного, самодержавного и, наверное, народного еще не построено", - считают они.

Напомним, что после демонтажа памятника предполагалось возвести монумент, изображающий графа Сергея Уварова. Он известен как идеолог и автор триады "православие - самодержавие - народность".

Фото: ЗАКС.Ру


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