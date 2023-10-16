Сопредседателю "Голоса"* Мельконьянцу продлили арест

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца до 17 января, передает Sota.
42-летнего общественника преследуют по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК). За него поручились глава "Яблока" Николай Рыбаков и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Прокурор счел, что арестант способен скрыться от правосудия.
По версии следствия, Мельконьянц после объявления нежелательной в РФ Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)*** продолжал с ней взаимодействовать. Его арестовали в августе, незадолго до региональных выборов.
*Минюст внес "Голос" в единый реестр иноагентов
*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов
***Генпрокуратура объявила ENEMO нежелательной в РФ