Сопредседателю "Голоса"* Мельконьянцу продлили арест

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца до 17 января, передает Sota.

42-летнего общественника преследуют по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК). За него поручились глава "Яблока" Николай Рыбаков и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Прокурор счел, что арестант способен скрыться от правосудия.

По версии следствия, Мельконьянц после объявления нежелательной в РФ Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)*** продолжал с ней взаимодействовать. Его арестовали в августе, незадолго до региональных выборов.

*Минюст внес "Голос" в единый реестр иноагентов

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

***Генпрокуратура объявила ENEMO нежелательной в РФ

фото: RFI на русском / YouTube (скриншот)