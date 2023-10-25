Терешкова сочла частным мнением коллеги Гурулева его суждения о "швали"

Глава думской комиссии по этике Валентина Терешкова определила свою позицию относительно недавних резонансных высказываний ее коллеги Андрея Гурулева. Последний в эфире ток-шоу счел правильным радикально поступить с соотечественниками, которые не поддерживают кандидатуру действующего президента. Вдобавок депутат охарактеризовал идеологических оппонентов как "шваль".

Скан официального ответа неназванному заявителю за подписью Терешковой опубликовало издание Sota*.

"В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Феедерации выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Государственной Думы. <...> Использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего", - говорится в документе.

В бумаге отдельно сказано, что до автора скандальных реплик донесена позиция тех, в ком они вызвали протест.

Ранее высказывания Гурулева в эфире федерального телеканала возмутили лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова и петербургского депутата Бориса Вишневского. Оба пожаловались в Генпрокуратуру, уловив в словах спикера призывы к экстремизму и физическому уничтожению до 20% сограждан.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: kremlin.ru