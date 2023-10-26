Суд в Москве лишил родительских прав экс-редактора Первого канала Овсянникову

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова решением Щербинского районного суда лишена родительских прав, сообщило 26 октября Sota.vision со ссылкой на судебную пресс-службу. Само заседание прошло в закрытом формате.

Основанием для закрытия рассмотрения дела стало наличие в нем информации о несовершеннолетних. Всего у Овсянниковой два ребенка, дочь проживает с ней в Париже. Суд постановил лишить ее прав на обоих детей.

Иск о лишении экс-редактора родительских прав подал в начале августа ее бывший муж, сотрудник Russia Today Игорь Овсянников. В октябре 2022 года Черемушкинский суд Москвы постановил, что рожденная у пары дочь должна проживать с отцом. К тому моменту девочка находилась вместе с матерью за границей после побега из России.

Овсянникова стала известна после появления в студии Первого канала с плакатом пацифистского содержания. Акция произошла во время прямого эфира в марте 2022 года.

В начале этого месяца суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). После этого она обжаловала вынесенное решение.

*Минюст внес Sota.vision в единый список иноагентов

Фото: Telegram-канал "Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova"