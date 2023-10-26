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Новости 26 октября, 18:53

Рассмотрение апелляции на приговор Скурихину перенесли на ноябрь

фото ЗакС политика Рассмотрение апелляции на приговор Скурихину перенесли на ноябрь

Ленинградский областной суд перенес на три недели вперед рассмотрение апелляции по делу активиста и предпринимателя из села Русско-Высоцкое Дмитрия Скурихина, говорится в Telegram-канале, созданном в его поддержку. Ранее тот был приговорен по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Как сообщается, причиной переноса в суде назвали то, что Скурихин якобы не был извещен о заседании в положенный срок. "Апелляция перенесена на 17 ноября. Прокурор очень переживала, что Дима был уведомлен только за три дня, не успел подготовиться", — рассказали соратники предпринимателя.

По информации Sota.vision*, Скурихин и его защитник против проведения заседания не возражали, однако их позиция осталась без внимания.

Скурихин известен благодаря тому, что превратил фасад принадлежащего ему магазина в Русско-Высоцком в площадку для высказываний о политике. Первое уголовное дело о дискредитации армии против него возбудили в сентябре 2022 года, второе — в конце февраля этого года. Позже оба дела объединили в одно, в августе Ломоносовский райсуд Ленобласти приговорил бизнесмена к полутора годам лишения свободы.

*Минюст внес Sota.vision в единый список иноагентов

Фото: соцсети Дмитрия Скурихина


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