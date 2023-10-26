Рассмотрение апелляции на приговор Скурихину перенесли на ноябрь

Ленинградский областной суд перенес на три недели вперед рассмотрение апелляции по делу активиста и предпринимателя из села Русско-Высоцкое Дмитрия Скурихина, говорится в Telegram-канале, созданном в его поддержку. Ранее тот был приговорен по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Как сообщается, причиной переноса в суде назвали то, что Скурихин якобы не был извещен о заседании в положенный срок. "Апелляция перенесена на 17 ноября. Прокурор очень переживала, что Дима был уведомлен только за три дня, не успел подготовиться", — рассказали соратники предпринимателя.

По информации Sota.vision*, Скурихин и его защитник против проведения заседания не возражали, однако их позиция осталась без внимания.

Скурихин известен благодаря тому, что превратил фасад принадлежащего ему магазина в Русско-Высоцком в площадку для высказываний о политике. Первое уголовное дело о дискредитации армии против него возбудили в сентябре 2022 года, второе — в конце февраля этого года. Позже оба дела объединили в одно, в августе Ломоносовский райсуд Ленобласти приговорил бизнесмена к полутора годам лишения свободы.

*Минюст внес Sota.vision в единый список иноагентов

Фото: соцсети Дмитрия Скурихина