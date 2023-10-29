Закрытие сезона "Поющих мостов" состоится накануне ноябрьских праздников

Финальное в этом сезоне шоу "Поющие мосты" состоится в Петербурге на следующей неделе. Как сообщили в администрации Адмиралтейского района, мероприятие состоится в ночь на субботу, 4 ноября.

"В ночь с 3 на 4 ноября в 01:10 состоится закрытие сезона "Поющих мостов" — последний раз в этом году Дворцовый мост будет разведен под классическую музыку", — говорится в официальной группе района во "ВКонтакте".

Как сообщается, в этот раз на разведенном пролете моста зрителям покажут лазерную проекцию в честь 105-летия газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Ожидается, что это будут изображения вечерних газет, включая дореволюционные.

Фото: ЗАКС.Ру