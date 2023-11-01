Путин поздравил Горный университет с 250-летием

Президент России Владимир Путин поздравил студентов, выпускников, преподавателей и аспирантов Санкт-Петербургского горного университета с 250-летием вуза, об этом 1 ноября появилось сообщение на сайте Кремля.

"Богатая история вашего родного вуза, его замечательные, передающиеся из поколения в поколение традиции – предмет особой гордости профессорско-преподавательского корпуса, студентов, аспирантов и выпускников университета", – говорится в послании президента.

По словам Путина, из стен вуза вышли известные ученые и исследователи, которые внесли вклад в развитие стратегических отраслей экономики России.

Напомним, что ректор Горного университета Владимир Литвиненко был научным руководителем Владимира Путина, а также трижды возглавлял его предвыборный штаб в Петербурге.

Фото: сайт Кремля