СК завел на журналистку Sota* дело об оправдании терроризма

Управление СК по Москве подтвердило появившуюся в соцсетях утром 1 ноября информацию о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки сетевого издания Sota* Анны Лойко. Ее преследуют по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в статусе обвиняемой. Сейчас Лойко находится за пределами страны. В случае обвинительного приговора ей может грозить до семи лет заключения.

Согласно официальной версии следствия, журналистка, еще находясь в Москве, опубликовала в Telegram-канале "статью об оправдании идеологии" запрещенной в РФ организации. Сейчас силовики решают вопрос об объявлении фигурантки в розыск.

Ранее Лойко рассказала, что интерес правоохранителей связан с материалом января 2021 года, написанным в самом начале ее журналистской карьеры. Текст был посвящен движению "Хизб ут-Тахрир"**.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

**Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру