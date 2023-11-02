Силовики пришли с обысками в строительную компанию "Прайд"

В рамках расследования уголовных дел о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ петербургские следователи нагрянули с обысками в строительную компанию, сообщили в пресс-службе СК по Петербургу 2 ноября. Силовики ищут виновных в травмировании рабочих.

Сейчас следователи расследуют два дела о нарушениях техники безопасности на стройке (ст. 216 УК): из-за гибели рабочего при сносе дома на улице Булавского и травм двух человек на стройплощадке на улице Егорова, где сносят дом Устинова. СК выяснил, что работы по обоим адресам проводили сотрудники одной фирмы. Ранее ЗАКС.Ру писал, что домом на улице Егорова занимается СК "Прайд", которая отвечает за демонтаж и других исторических зданий в Петербурге.

"В настоящее время следствием проведен ряд обысков, в том числе в офисах организации, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия. Так, с целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим, изъята дорогостоящая строительная техника, принадлежащая организации", - говорится в сообщении Следкома.

Также в рамках расследования следователи вновь остановили работы по сносу дома на улице Егорова. Еще продолжается поиск причастных лиц. Дела находятся на контроле руководства Главного следственного управления СК по Петербургу.

Константин Леньков / Кадр из видео ГСУ СК по СПб