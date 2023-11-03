За "дискредитацию армии" еще одного активиста Шиеса хотят приговорить к штрафу

Государственное обвинение запросило для поморского активиста Владимира Котова штраф в размере 250 тысяч рублей. Его преследуют по делу о повторной дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК), передает издание Sota*.

Первые обыски у активиста прошли в мае. К уголовной ответственности за "дискредитацию" его хотят привлечь на тех же основаниях, что и ранее - к административной: Котов регулярно писал пацифистские посты в социальной сети "ВКонтакте".

Суд огласит приговор сегодня же, в пятницу 3 ноября.

Котов был участником акций 2018-2020 года в защиту железнодорожной станции Шиес от строительства на ней мусорного полигона. Суды успели вынести приговоры нескольким его соратникам, которых тоже признали виновными в повторной дискредитации ВС.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру