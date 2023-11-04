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Новости 17:13

Полиция не стала мешать петербуржцу с плакатом против еврейских погромов

фото ЗакС политика Полиция не стала мешать петербуржцу с плакатом против еврейских погромов

На Невском проспекте возле одного из ресторанов 4 ноября прохожие могли заметить молодого человека, вставшего с плакатом. Акция без вмешательства полиции продлилась более часа, о чем сообщает издание Sota*.

Надпись на плакате представляла собой упрек, адресованный обществу в связи с недавними волнениями на антисемитской почве в аэропорту Махачкалы. Активист интерпретировал событие как еврейский погром.

Напомним, что в минувшее воскресенье толпа из более тысячи дагестанцев атаковала здание международного аэропорта под Махачкалой. Собравшиеся стремились не допустить возможного прилета беженцев из Израиля и вступили в силовое столкновение с правоохранителями, нанеся травмы некоторым из них. Повреждения, причиненные инфраструктуре, оценили почти в 300 млн рублей. По факту происшествия возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Несмотря на это, участников стали арестовывать по административным статьям.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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