SHAMAN нажал на "ядерную" кнопку под песню "Я русский" на концерте в Газпром Арене

В честь Дня народного единства "Первый канал" показал телевизионную версию концерта певца SHAMAN, где он нажал на кнопку "ядерного чемоданчика", об этом 5 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Певцу во время исполнения своего хита "Я русский" вынесли чемоданчик, который, по мнению "Фонтанка.ру", символизирует "ядерный чемоданчик". На словах "я русский" SHAMAN нажал на кнопку, а на сцене загорелась пиротехника.

Напомним, что 9 сентября на стадионе "Газпром Арена" прошел концерт Ярослава Дронова, он же SHAMAN. На него петербургские муниципалитеты потратили более полумиллиона рублей на покупку билетов.

Фото: ЗАКС.Ру