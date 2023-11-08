Депутаты окончательно одобрили корректировку бюджета на 2023 год

Петербургский парламент 8 ноября в третьем чтении принял корректировку бюджета города на 2023 год. Согласно итоговому документу, доход составит 1,097 трлн рублей, а расход - 1,199 трлн рублей. Так дефицит бюджета составит 101,79 млрд рублей.

При корректировке бюджета Петербурга доход города увеличился. Это произошло благодаря росту налоговых поступлений.

За документ проголосовало 46 депутатов. Один парламентарий был против, а ещё двое воздержались.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как именно хотят поправить бюджет осенью 2023 года. Поправкой ко втоому чтению губернатор изменил некоторые траты. Например, на поддержку участников СВО решено выделить дополнительные деньги.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру