Петербургская церковь Анненкирхе подала в суд на блогера Вадима Егорова по статье о клевете

Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе) в Петербурге подала в суд на блогера Вадима Егорова, об этом 9 ноября сообщили в социальных сетях церкви.

По мнению представителей Анненкирхе, Егоров оклеветал церковь. Речь идет о словах блогера в интервью с художницей Никой Клецки, в котором Егоров назвал Анненкирхе "сепаратистским объединением" и "немножко антироссийским проектом".

"От имени церкви заявляем, что все перечисленное – клевета. Данная ситуация слишком серьезная, чтобы оставлять ее без внимания и пояснений с нашей стороны", – заявили в Анненкирхе.

Представители церкви написали заявление по статье о клевете и защите чести и достоинства на Вадима Егорова.

Фото: ЗАКС.Ру