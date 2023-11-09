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Новости 14:41

Петербургская церковь Анненкирхе подала в суд на блогера Вадима Егорова по статье о клевете

фото ЗакС политика Петербургская церковь Анненкирхе подала в суд на блогера Вадима Егорова по статье о клевете

Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе) в Петербурге подала в суд на блогера Вадима Егорова, об этом 9 ноября сообщили в социальных сетях церкви.

По мнению представителей Анненкирхе, Егоров оклеветал церковь. Речь идет о словах блогера в интервью с художницей Никой Клецки, в котором Егоров назвал Анненкирхе "сепаратистским объединением" и "немножко антироссийским проектом".

"От имени церкви заявляем, что все перечисленное – клевета. Данная ситуация слишком серьезная, чтобы оставлять ее без внимания и пояснений с нашей стороны", – заявили в Анненкирхе.

Представители церкви написали заявление по статье о клевете и защите чести и достоинства на Вадима Егорова. 

Фото: ЗАКС.Ру


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