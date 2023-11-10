Из-за серии отравлений в Петербурге приостановили работу сервиса доставки еды

Красносельский районный суд Петербурга на два месяца приостановил деятельность ООО "Весна", производящего и доставляющего готовую еду для других организаций. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, компания, в том числе, обслуживает сотрудников ООО "Прайдекс Констракшен", питающихся в одном из городских хостелов.

Судебному решению предшествовала проверка Роспотребнадзора, проведенная в октябре. Ведомство заинтересовалось условиями труда на предприятии после 17 случаев кишечной инфекции, выявленной у потребителей его продукции. Компания зарегистрирована по адресу Брестский бульвар, дом 8.

Инспекция, в частности, показала, что в цехах предприятия невозможно воспользоваться раковинами для мытья рук и что в них не имеется моющих и дезинфицирующих средств. Около 160 кг забракованной продукции было снято с реализации. Продажа еды велась в отсутствие документов, подтверждающих ее соответствие нормативам. Наконец, в таком блюде, как тушеная курица с луком, Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу.

Двухмесячный запрет на работу будет отсчитываться с 13 октября.

Ранее по той же причине была приостановлена деятельность ресторана Ivory Garden на 8-й Советской улице, в готовых блюдах которого тоже нашли сальмонеллу.

Фото: ЗАКС.Ру