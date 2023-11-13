Суд частично удовлетворил претензии к стриптиз-клубу на Рубинштейна

Спустя полторы недели после выездного заседания в стриптиз-клубе на улице Рубинштейна Куйбышевский районный суд вынес решение по делу, сообщили 13 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Требования истца были удовлетворены частично.

Суд обязал ответчиков восстановить схему отопления и стяжки участка межэтажного перекрытия, а также демонтировать часть системы водоотведения. Сделать это требуется в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу. В случае неисполнения решения ответчики должны будут платить по три тысячи рублей в день до выполнения работ.

В роли истца выступала администрация Центрального района, ответчиками были указаны Елена и Сергей Сазоновы, владеющие помещением 17Н по улице Рубинштейна, 11А. На принадлежащей им площади расположилось заведение X.O. Men's club.

Администрация обнаружила несогласованную перепланировку помещения, иск был подан с целью обязать ответчиков вернуть жилплощади прежний вид. За неисполнение в срок требований истец ходатайствовал о назначении ежедневной выплаты в размере пяти тысяч рублей.

Заседание суда 2 ноября состоялось непосредственно в помещении стриптиз-клуба, что получило широкую огласку в российских СМИ.

Фото: ЗАКС.Ру