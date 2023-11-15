ЗакС окончательно утвердил создание реестра недвижимости Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 ноября приняло в третьем чтении проект закон о порядке учета имущества города. Согласно документу, все имущество, находящееся в государственной собственности, должно быть внесено в реестр.

Это касается как недвижимости, так и акций и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Реестр составляется в бумажном и в электронном виде, сказано в законопроекте.

Там же уточняется, что вести список должен один из органов исполнительный власти, он же обязан будет заниматься актуализацией и защитой информации из реестра. Какой именно это будет орган - определит правительство.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру