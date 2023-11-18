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Новости 12:33

В Петербурге уже сутки ищут активиста, регулярно встававшего в пикеты

фото ЗакС политика В Петербурге уже сутки ищут активиста, регулярно встававшего в пикеты

Петербургский политический активист Дмитрий Кузьмин, которого потеряли знакомые, не выходит на связь уже ровно сутки. Обстоятельства его исчезновения не установлены, о чем пишет Sota*.

На прошлой неделе молодой человек рассказал порталу MR7, что полицейские в участке заставляли его взять повестку в военкомат, что он сделать отказался.

В последние несколько месяцев Кузьмин регулярно вставал в центр города в одиночные пикеты и задерживался. Его плакаты содержали самые разные требования: от пацифистских до градозащитных. 

За последний год из-за уличной активности Кузьмина отчислили и из СПбГУ, и из РПГУ имени Герцена.

UPD 13:10 Адвокат Кузьмина Сергей Подольский сообщил, что его подзащитного держат в отделе полиции № 25 Приморского района.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: Дмитрий Абрамов / MR7


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