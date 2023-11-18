Петербург вдохновил талибов* на воссоздание памятников

Представители движения "Талибан"*, приехавшие на Санкт-Петербургский международный культурный форум, поделились впечатлениями от города.

Пока им мало что удалось посмотреть ввиду большого количества мероприятий в рамках форума, пишет ТАСС. Однако даже несмотря на это, именно во время поездки в российский мегаполис у талибов* "появилась идея воссоздать монументальные здания в Афганистане", заявил глава делегации, замминистра информации и культуры Афганистана Хаятулла Мохаджир Фарахи.

На одном из круглых столов делегация вступила в дискуссию с российским министром культуры Ольгой Любимовой. По окончании форума талибы* намерены повнимательнее рассмотреть петербургские достопримечательности.

*Движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру