МВД объявило в розыск сотрудницу Sota*

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск редактора издания Sota* Анну Лойко, обратило 20 ноября издание. Информация о розыске журналистки появилась в соответствующей базе силового ведомства.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в заведенной на Лойко карточке.

Ранее стало известно о возбуждении против Лойко уголовного дела по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По словам журналистки, причиной этого послужил ее материал о движении "Хизб ут-Тахрир"**, опубликованный в январе 2021 года.

Сама Лойко находится за границей. Вменяемая ей статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до одного миллиона рублей или же лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

**Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру