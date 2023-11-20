РКН составил протокол на ставшего иноагентом по собственному заявлению псковича

Роскомнадзор составил протокол на 19-летнего уроженца Псковской области Марата Никандрова* спустя несколько дней после признания его иностранным агентом, сообщила 20 ноября "Псковская губерния". Недовольство ведомства вызвал факт публикации на возглавляемом молодым человеком сайте новости издания "Настоящее время"** без указания на имеющийся у СМИ статус иноагента.

Новость была выпущена 26 октября на сайте Daily Fax, главным редактором которого выступает Никандров*. О составлении протокола из-за публикации стало известно спустя почти месяц, 20 ноября. В тексте рассказывалось о лишении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой родительских прав.

РКН составил на Никандрова* протокол за распространение в СМИ материала иноагента без указания на статус последнего (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ). Сам Никандров* с подобной трактовкой не согласен. Материалы будут переданы в суд для рассмотрения.

Никандров* был внесен в реестр иноагентов в минувшую пятницу. Как выяснилось позже, он самостоятельно заполнил форму и отправил в Минюст. Сам уроженец Пскова сейчас проживает в Подмосковье, а работает в казахстанском техноблоге.

*Минюст внес Марата Никандрова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Настоящее время" в единый реестр иноагентов

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