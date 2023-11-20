"Просим Вас о милосердии": Интеллигенция написала Москальковой о деле Беркович

Известные представители творческой интеллигенции подписали открытое письмо к омбудсмену Татьяне Москальковой. Обращение посвящено судьбе находящейся в СИЗО с мая режиссера Евгении Беркович. Утром 20 ноября стало известно о смерти петербургской писательницы Нины Катерли, которая приходилась Беркович родной бабушкой.

Новые обстоятельства в биографии Беркович требуют ее немедленного освобождения, уверены авторы письма. Некоторые из них были изначально возмущены сутью обвинений, выдвинутых против режиссера.

"Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находится две бабушки и две приемных дочери. Татьяна Николаевна! Мы просим Вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку", - говорится в тексте.

Среди подписавших документ — журналист Дмитрий Муратов*, режиссеры Андрей Смирнов и Александр Сокуров, актеры Евгений Миронов, Константин Райкин и Вениамин Смехов, телеведущий Иван Ургант.

Напомним, что театрального режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук держат под арестом из-за постановки "Финист Ясный Сокол", в которой силовики усмотрели признаки оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Фигуранткам грозит до семи лет колонии.

*Минюст внес Дмитрия Муратова в единый реестр иноагентов

фото: ombudsmanrf.org