Процесс по делу Виктории Петровой перенесли в психбольницу из-за врачебной тайны

Уголовное разбирательство по делу петербурженки Виктории Петровой будет проходить в городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова, сообщила 21 ноября Sota.Vision* со ссылкой на адвоката Анастасию Пилипенко. По словам последней, подобное решение объяснили наличием в деле сведений, составляющих врачебную тайну.

Как сообщило издание, намеченное на вторник заседание по делу Петровой в Калининском суде не состоялось. Активистку не доставили в суд. На вопрос о причинах этого Пилипенко сообщила, что теперь все следующие заседания будут проходить в стационаре.

Петрову обвиняют в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК РФ) из-за постов во "ВКонтакте". В конце октября суд постановил перевести ее из СИЗО в психиатрический стационар.

На прошлой неделе Пилипенко сообщила об издевательствах над своей подзащитной в психиатрической клинике. После огласки комитет по здравоохранению сообщил о планах провести внутреннее расследование инцидента. Позже адвокат заявила об улучшении условий содержания Петровой в учреждении.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру