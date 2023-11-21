Власти Ленобласти подготовили пособия беременным женам участников СВО

Беременные супруги участников СВО из Ленинградской области смогут претендовать на получение дополнительной поддержки, сообщили 21 ноября в пресс-службе администрации региона. Постановление об этом вступило в силу во вторник.

Согласно документу, беременные жены бойцов поучат право на получение единовременного пособия. Также для вставших на медицинский учет на ранних сроках беременности женщин предусмотрены ежемесячные выплаты.

Величина единовременного пособия составит 36,2 тысячи рублей. Размер ежемесячной выплаты будет соответствовать половине от прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Ленобласти. В 2023 году его величина установлена на уровне 16 139 рублей. Таким образом, жены военнослужащих смогут рассчитывать на 8 039,5 рублей в месяц.

До этого в так называемом губернаторском коридоре областной администрации развесили портреты жен участников спецоперации. Ранее там висели изображения маяков на Ладожском озере и Финском заливе.

Фото: ЗАКС.Ру