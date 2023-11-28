В Москве суд заочно арестовал журналистку Sota* Лойко

Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал сотрудницу издания Sota* Анну Лойко, передает 28 ноября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Против журналистки возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст.205.2 УК РФ).

"Журналистке Анне Лойко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц одни сутки", — рассказали в судебной пресс-службе.

Сама Лойко находится за границей. Избранная ей мера вступит в силу с момента ее фактического задержания или же экстрадиции в Россию.

На прошлой неделе стало известно о том, что МВД объявило журналистку в федеральный розыск. Как рассказывала ранее она сама, уголовное дело связано со сделанной ей публикацией о запрещенном в России исламистском движении.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру