Депутаты хотят установить в Петербурге мемориальную доску тренеру Путина Рахлину

Комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга подготовила проект постановления об установке мемориальной доски тренеру по дзюдо Анатолию Рахлину. Документ опубликован на сайте парламента.

Согласно проекту, мемориальную доску предлагается установить на доме 13А по Кондратьевскому проспекту. Там располагается спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо имени Рахлина.

В материалах к проекту руководитель комиссии Юрий Авдеев уточнил, что идея по установке доски принадлежит губернатору Петербурга Александру Беглову. Далее в документе перечисляются заслуги Рахлина.

"За 50 лет тренерской работы Анатолий Соломонович подготовил более 100 мастеров спорта, трёх мастеров международного класса, Чемпионов России, Европы, мира. Среди его воспитанников и те, кто оставив спорт, впоследствии реализовались в политике, науке, бизнесе", - сказано в пояснительных материалах.

Напомним, Рахлин тренировал президента России Владимира Путина. Сейчас в Петербурге строят школу имени тренера в парке Сахарова. Местные жители выступали против создания объекта, но суд не стал признавать разрешение на постройку школы незаконным.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру