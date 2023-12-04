На Невском проспекте вандалы испортили несколько табличек "Последнего адреса"

В понедельник, 4 декабря, таблички мемориального проекта "Последний адрес", посвященные репрессированным в сталинскую эпоху гражданам, поменяли свой внешний вид. На это обратило внимание издание Sota*.

Неизвестные замазали памятные доски черной краской, символами намекнув на свою симпатию к Советскому Союзу. Таким образом пострадали четыре таблички. Они висят на доме № 52 по Невскому проспекту. Примечательно, что речь идет уже о копиях: оригиналы были сняты в конце прошлого месяца после жалоб на портале "Наш Санкт-Петербург".

В начале сентября таблички проекта "Последний адрес" исчезли с дома, расположенного рядом со станцией метро "Лесная", что вызвало скандал. Тем временем городское правительство не может определить правовой статус табличек.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

фото: pixabay