Почти миллион россиян поддержали выдвижение Явлинского в президенты, заявил Рыбаков

Немногим менее одного миллиона россиян к настоящему моменту поставили подписи за выдвижение сооснователя "Яблока" Григория Явлинского в президенты, заявил 10 декабря вновь избранный председатель партии Николай Рыбаков. Видеозапись его общения с журналистами опубликовала Sota*.

"Сейчас мы приближаемся к миллиону подписей. Хочу сказать, что это не сбор, который ведет партия. Это сбор, который по всей стране ведут граждане", — поведал в ответ на заданный вопрос Рыбаков.

По словам политика, партия намерена продолжать сбор подписей в течение, по меньшей мере, еще двух недель. В случае, если "большое количество граждан" выразят мнение о возможности перемен через выборы, то партия возьмется "всерьез рассматривать этот вопрос", сообщил Рыбаков. Как следует из его слов, для выполнения этого условия партия готова удовлетвориться 10 миллионами подписантов.

Ранее о готовности баллотироваться на выборы президента при достижении 10 миллионов подписей говорил сам Явлинский. Как ранее сообщал ЗАКС.Ру, с начала ноября в Петербурге выдвижение политика поддержали чуть более 300 горожан. Ранее Явлинский говорил о сборе "нескольких сотен тысяч" подписей по всей стране.

Сам Рыбаков накануне был переизбран на пост председателя "Яблока".

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: пресс-служба партии "Яблоко"