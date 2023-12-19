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Новости 10:58

Смольный планирует провести 233 мероприятия в честь прорыва и освобождения Ленинграда от блокады

фото ЗакС политика Смольный планирует провести 233 мероприятия в честь прорыва и освобождения Ленинграда от блокады

Правительство Петербурга одобрило план мероприятий в честь 81-й годовщины прорыва и 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Решение принято на заседании 19 декабря, трансляция которого шла на сайте городской администрации.

Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова рассказала, что в Петербурге планируется провести 233 общегородских мероприятия. Большую часть из них организуют комитеты города, уточнила чиновница.

Фидрикова сообщила, что 18 января 2024 года в Петербурге проведут торжественно-траурную церемонию возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда, памятные акции "Лента Ленинградской Победы" и "Блокадный хлеб", концерт в Ледовом дворце и другие мероприятия. На 27 января также запланированы торжественно-траурные возложения цветов, рассказала глава комитета. По ее словам, планируется провести выставку военной техники на Дворцовой площади, концерт в БКЗ "Октябрьский", митинг-реквием на "Газпром Арене", салют у стен Петропавловской крепости и другие события. 

Чиновница напомнила, что ожидаются выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей по 10 тысяч рублей. Всего деньги должны получить более 230 тысяч человек, рассказала Фидрикова. 

Напомним, ежегодные выплаты для участников ВОВ установили в Петербурге к концу осени 2023 года. Ранее каждый год для этого принималось отдельное постановление. 

София Саттарова / Скриншоты трансляции заседания правительства Петербурга


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