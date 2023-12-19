В Петербурге утилизировали миллионный кубометр снега

С начала зимнего сезона снежные пункты Петербурга утилизировали в общей сложности миллион кубометров снега, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Во вторник, 19 декабря, снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга утилизировали миллионный кубометр снега с начала сезона.

Лидерами по утилизации стали снегоплавильный пункт на Мебельной улице и снегоприемный пункт на Взлетной улице. Они приняли более 100 тысяч кубометров снега.

Разгар работы пунктов происходит ночью, когда дорожные службы начинают активную уборку улиц Петербурга. На данный момент в городе работают 11 снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных. Петербургский Водоканал ведет постоянную работу с городскими службами в вопросах уборки снега.

Фото: ЗАКС.Ру