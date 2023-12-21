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Новости 13:52

Путин ввел выплаты пострадавшим от действий Украины в новых регионах

фото ЗакС политика Путин ввел выплаты пострадавшим от действий Украины в новых регионах

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также областей, прилегающих к зоне проведения военной спецоперации, полагаются новые выплаты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Реципиентами дополнительной помощи станут граждане, чьи дети на территории указанных регионов начиная с 18 февраля прошлого года пострадали в результате агрессии со стороны Украины.

На каждого получившего ранение, увечье или контузию ребенка будет выделена единовременная помощь в размере 100 тысяч рублей. Если на момент получения выплаты ребенку уже исполнилось восемнадцать лет, деньги получит он сам.

фото: kremlin.ru


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