В Петербурге планируют создать 38 мест для запуска пиротехники

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Юрий Блохин сообщил, что в городе планируется организовать 38 мест для безопасного запуска пиротехники. Об этом он рассказал 22 декабря на пресс-конференции "Интерфакса".

По словам Блохина, в законе не сказано, что пиротехнические изделия можно запускать только в определенных местах. Однако, уже не первый год в Петербурге готовят список мест, где можно безопасно запустить фейерверки. Они находятся в отдалении от жилых домов, административных зданий, выставляются противопожарные наряды и дежурят сотрудники МВД, рассказал Блохин. Он уточнил, что перечень таких мест опубликуют на сайтах МЧС и правительства Петербурга.

- Туда мы приглашаем горожан, чтобы они могли при желании прийти и восхититься красотой, - сказал Блохин.

При этом, по его словам, не все петербуржцы следуют инструкции на пиротехнике и запускают ее безопасно: некоторым даже лень отойти от жилого дома, а также были случаи запуска пиротехники с балкона. Блохин добавил, что размер штрафа за нарушение требований пожарной безопасности составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Правда привлечь нарушителя проблематично: человек вышел, применил пиротехнику и ушел, отметил спасатель.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции "Интерфакса"