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Новости 19:20

Вологодскому правозащитнику запросили шесть лет по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Вологодскому правозащитнику запросили шесть лет по делу о фейках про армию

Государственный обвинитель запросил шесть лет и три месяца колонии для правозащитника из Вологодской области Грегори Винтера в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает медиапроект Sota*.

На судебном заседании в Череповце Винтер отметил, что лично знает прокурора и что даже преподавал у него в лицее.

Правозащитника больше года преследуют из-за высказываний в соцсетях о событиях в Киевской области, случившихся в начале военной спецоперации. В ходе следствия фигуранту раз за разом смягчали меру пресечения. Перед приговором он находился под запретом определенных действий. Мужчина страдает от диабета. Грозящий ему реальный срок Винтер приравнивает к смертной казни.

Ранее он получил обвинительный приговор, не связанный с лишением свободы, по делам об оскорблении представителя власти и оскорблении суда.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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