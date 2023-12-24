Сторонники Стрелкова без нотариуса приступили к подписанию протоколов в его поддержку

Сторонники бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина, также известного как Стрелков, организовали 24 декабря в Москве собрание инициативной группы по его выдвижению в президенты России. Как передает медиапроект Sota.Vision*, мероприятие посетили сотрудники полиции, которые прогуливались по коридорам и наблюдали за происходящим.

По словам организаторов, событие посетили более 500 человек. При этом подписание протоколов в поддержку Гиркина началось без нотариуса. Как заявил один из устроителей собрания, предполагается, что в дальнейшем нотариус будет заверять подписи по копиям паспортов.

Сам Гиркин находится в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В начале декабря суд продлил ему содержание под стражей сразу на полгода.

Также в воскресенье прошло собрание инициативной группы по выдвижению уроженки Амурской области Александры Тищенко. Участники поддержали ее кандидатуру, сообщила Sota.Vision*.

Ранее сообщалось о том, что "Новые люди" выдвинули в качестве кандидата вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Также стало известно об их намерении объединиться с "Партией роста".

Накануне Центризбирком отказался регистрировать инициативную группу по выдвижению журналистки Екатерины Дунцовой. В воскресенье она получила официальную бумагу, в которой причиной такого решения указано то, что группа якобы "не была создана".

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Игоря Стрелкова