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Новости 16:58

Слуцкий заявил о намерении лично возглавить свой предвыборный штаб

фото ЗакС политика Слуцкий заявил о намерении лично возглавить свой предвыборный штаб

Лидер ЛДПР и кандидат от партии на предстоящих выборах президента Леонид Слуцкий заявил о желании самолично возглавить свой предвыборный штаб, передает 26 декабря ТАСС.

"Штаб, конечно, я возглавлю сам. Я всегда знаковые структуры возглавляю сам, а коллеги меня поддерживают", — поделился планами Слуцкий в ходе пресс-конференции, посвященной работе его избирательного штаба.

О выдвижении Слуцкого кандидатом от либерал-демократов стало известно 19 декабря. Документы в Центризбирком он подал в минувший понедельник.

По утверждению главы ЦИК Эллы Памфиловой, участвовать в президентской гонке собираются более 30 человек. Во вторник документы подал кандидат от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин, собирать подписи за которого изъявил готовность петербургский депутат Михаил Амосов.

Фото: ЗАКС.Ру


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