В Петербурге продлили арест медбрату, обвиняемому в попытке теракта и госизмене

Первый Западный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей медбрату Максиму Асрияну (внесен Росфинмониторингом в реестр эстремистов и террористов), передает Sota.Vision*. Под арестом его собираются держать по меньшей мере до 27 марта. Заседание провели в закрытом формате.

Молодой человек лишен свободы с октября прошлого года, когда он был задержан в аэропорту Пулково по делу о попытке поджечь военкомат (ч. 1 ст. 205 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК). По версии следствия, Асриян отказался от своих криминальных планов уже в последний момент, непосредственно возле принадлежащего Минобороны здания в Купчино, испугавшись силовиков.

На этой неделе стало известно об утяжелении обвинения в деле Асрияна. Ему добавили статью о государственной измене (ст. 275 УК), по которой новейшее законодательство предусматривает возможность пожизненного заключения.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру