В России возбудили второе дело об уклонении от обязанностей иноагента

Второе по счету уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, наложенных законодательством об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) возбуждено в России, сообщил 11 января проект "Сетевые свободы". Речь идет о бывшем координаторе отделения движения "Голос"* в Пскове Владимире Жилинском**.

Первым фигурантом дела по статье об уклонении от обязанностей иноагента стал тверской активист Артем Важенков***, который также участвовал в деятельности "Голоса"*. Дело на него завели в феврале 2023 года, позже МВД объявило его в розыск.

Наказание по вмененной активисту статье предусматривает, среди прочего, штраф в размере до 300 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до двух лет.

Жилинский** был признан иноагентом в сентябре 2021 года. Позже выяснилось, что формальными поводами для этого послужили финский грант и перевод за пиццу от узбекского волонтера "Лизы Алерт".

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Владимира Жилинского в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Артема Важенкова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру