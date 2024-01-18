На спектакль в Мюзик-Холле пожаловались из-за цветов украинского флага на сцене

Петербурженка, побывавшая в январе в Мюзик-Холле, осталась недовольна присутствием в одеждах артистов желто-синих цветов, передает издание "Подъем". Свое испорченное настроение она транслировала через дочь, с которой они были вместе на спектакле "Игра на вылет".

"Это был подарок маме, а мне пришлось ее успокаивать, поскольку много знакомых на спецоперации, а мы будто невольно предатели с ней оказались", - рассказала зрительница.

Конфликтную ситуацию прокомментировал задействованный в постановке актер Сергей Астахов. Он напомнил, что крем "Долгит" тоже имеет желто-синюю упаковку. Что касается коллег, то, по словам Астахова, ему неизвестно, чтобы цветами сценической одежды кто-то из них поддерживал какую-либо сторону в вооруженном конфликте.

"Я ничего не поддерживаю. Я живу в своей стране", - заключил артист.

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