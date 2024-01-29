"Еврипидовы страсти и тяжелый быт": Агапитова помогла петербурженке сменить советский паспорт на российский

Жительница Петербурга Наталья Владимировна С. впервые в своей жизни смогла получить российский паспорт, рассказали в аппарате уполномоченной по правам человека в Северной столице Светланы Агапитовой. Все прошедшие с момента развала СССР годы петербурженка жила по советскому паспорту.

Наталья нелегально жила в Петербурге с 1992 года. Сюда она приехала из Абхазии в 1992 году, что было вызвано обострением грузино-абхазского конфликта. В 1994 году она смертельно ранила сожителя при превышении допустимых пределов самообороны, позже была амнистирована. Со времени переезда она пыталась легализоваться и получить паспорт, однако же в связи с жизненными обстоятельствами не могла довести желаемое до конца.

"В общем, еврипидовы страсти и тяжелый быт, не до паспортизации", — прокомментировали ситуацию в аппарате петербургского омбудсмена.

К Агапитовой Наталья обратилась в апреле 2022 года. Юристы изучили вопрос и пришли к выводу, что женщина может претендовать на получение российского гражданства, причем проще всего ей будет этого добиться как бывшей гражданке СССР. Узнав об этом, петербурженка исчезла — как предполагают сотрудники уполномоченной по правам человека, причиной этого мог стать "страх общения с представителями государственных органов".

Однако же спустя год Наталья вновь обратилась к омбудсмену. Агапитова и ее советник Константин Шарыгин приняли участие в ее судьбе и добились предоставления ей гражданства и выдачи паспорта. В конце 2023 года Наталью пригласили для принятия присяги гражданина. Недавно петербурженка вновь связалась с Агапитовой и поблагодарила ее за участие , а также поведала о планах поменять недавно полученный паспорт в связи с намерением выйти замуж и взять фамилию супруга.

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