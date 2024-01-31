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Новости 31 января, 20:59

В Ленобласти введут выплаты за рождение первого и второго ребенка

фото ЗакС политика В Ленобласти введут выплаты за рождение первого и второго ребенка

Власти Ленинградской области вводят выплату за рождение первого и второго ребенка, сообщил 31 января глава региона Александр Дрозденко. Подобное начинание губернатор связал с объявленным в России Годом семьи.

"Ленобласть вводит региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в дополнение к существующему материнскому капиталу", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Региональный материнский капитал в Ленобласти выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Величина его составляет немногим менее 127 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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