Акция жен мобилизованных на Красной площади обернулась задержаниями журналистов

Днем 3 февраля движение жен мобилизованных под названием "Путь домой", возглавляемое Марией Андреевой, устроило акцию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие приурочили к 500-му дню, наступившему с момента издания президентского указа о частичной мобилизации.

Акция в подобном формате проходила уже не первые выходные. Как и прежде, за ней наблюдали сотрудники полиции. По завершении церемонии правоохранители стали массово задерживать мужчин, снимавших ее на камеру. В автозаке оказалось 27 человек, большинство - журналисты, сообщает издание Sota.Vision*. Среди них сотрудники "Коммерсанта", проекта "Осторожно, новости", Spiegel и France Press.

Примечательно, что Андреева попыталась помешать автозаку, встав у него на пути, но женщину оттеснили. Акция продолжилась прогулкой к предвыборному штабу Владимира Путина, где жены мобилизованных в очередной раз написали обращение к главе государства. Возле штаба задержания продолжились и коснулись уже не только журналистов, но и рядовых участников акции.

Мероприятие не было согласовано с властями города. Прокуратура Москвы ранее предостерегала жителей столицы от участия в несанкционированных акциях.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру