Петербург занял второе место в списке регионов по объему банковских вкладов

Петербург занял второе место в России по объему банковских вкладов на душу населения, подсчитало 5 февраля РИА "Новости". Первое место предсказуемо досталось Москве.

Согласно данным Центробанка, по состоянию на 1 января 2024 года в российских банках хранилось 50,7 триллиона рублей. Это почти на 10 триллионов рублей превышает показатели предыдущего года.

В пересчете на одного жителя страны приходится по 346,6 тысячи рублей, однако эта цифра может меняться от региона к региону. Так, на одного москвича приходится по 1,35 миллиона рублей банковских вкладов, а на одного петербуржца — по 679,4 тысячи рублей. В тройке лидеров также оказался Ненецкий автономный округ, где на одного жителя приходится по 648,1 тысячи рублей.

Список регионов замыкают Ингушетия, Чечня и Дагестан. В этих республиках на одного жителя приходится по 22,1, 27,6 и по 45 тысяч рублей соответственно.

Фото: ЗАКС.Ру