В Москве по делу о взятке задержали юриста "Руси сидящей"*

Столичные правоохранители задержали адвоката Алексея Федярова, сотрудничающего с общественной организацией "Русь сидящая"*. Об этом со ссылкой на источник пишет "Московский комсомолец". Юриста заподозрили в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК)

Ходатайство о домашнем аресте для Федярова зарегистрировал Замоскворецкий суд. Примечательно, что почти одновременно с этим в суд поступило ходатайство о заключении под стражу сотрудника столичной прокуратуры Алексея Куликова, обвиняемого в получении взятки (ст. 290 УК). Не исключено, что оба задержания произошли в рамках одного дела.

Федяров участвовал в нескольких резонансных процессах. В частности, адвокат представлял интересы режиссера Кирилла Серебренникова в рамках дела "Седьмой студии".

*Минюст внес "Русь сидящую" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру