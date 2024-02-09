Путин об обмене американского журналиста Гершковича: "Мне кажется, что можно об этом договориться"

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с президентом Владимиром Путиным поинтересовалась, готова ли Россия в качестве жеста доброй воли освободить из-под ареста его соотечественника, журналиста The Wall Street Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Путин ответил, что для этого нужны встречные предложения американских спецслужб.

"Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров. И когда я говорю "партнёров", я имею в виду прежде всего представителей специальных служб. Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. У нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы её решать, но там есть определённые условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться", - заявил президент.

Напомним, Гершкович почти год держат в следственном изоляторе по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ) - ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он был задержан в Екатеринбурге в конце марта 2023 года. По версии силовиков, Гершкович передавал за границу секретные данные о российском ВПК.

В последний раз Россия и США проводили обмен в декабре 2022 года. Тогда Путин помиловал баскетболистку Бритни Грайнер, осужденную за контрабанду запрещенных веществ, в обмен на российского предпринимателя Виктора Бута.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля